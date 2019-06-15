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وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان إمتحانات دبلوم مدارس التمريض

السبت، 15 يونيو 2019 01:35 م
وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان إمتحانات دبلوم مدارس التمريض وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان إمتحانات مدارس التمريض
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، يرافقه الدكتور عبد التواب عريضة مدير إدارة التدريب بالمديرية، لجان الأمتحان الخاصة بطالبات الصف الثالث من مدارس التمريض بالدقهلية، بمدرسة الإمام محمد عبده بشارع كلية الأداب بالمنصورة، حيث إطمأن على سير الإمتحانات وتوفير سبل الراحة للطالبات لتأدية الإمتحانات.

كما أوضح أن الإمتحانات تسير بسلاسة وأمن وأن 509 طالبة يؤدون الإمتحانات لهذا العام، والتي قد بدأت في التاسع من يونيه الجاري وتستمر حتى السابع عشر من نفس الشهر، وفي نهاية الجولة وجة وكيل الوزارة لمدير إدارة التدريب والقائمين على لجان الإمتحان بتوفير سبل الراحة للطالبات ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح، وذلك لكونهم من الكوادر التي يتم إعدادها للحاق بالعمل داخل منظومة القطاع الصحي بالدقهلية  لخدمة المرضى.

 

 

 

 


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