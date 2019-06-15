وكيل الأزهر يشارك فى القمة الأفريقية الأولى لمناقشة الزواج المبكر بداكار

كتب لؤى على

يشارك الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، فى القمة الأفريقية الأولى بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، التى تقام بدءًا من غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام بالعاصمة السنغالية داكار.

وتهدف القمة الأفريقية إلى ترجمة التزام الحكومات والقيادات الدينية والتقليدية والمنظمات المجتمعية ووسائل الإعلام ومنظمات الشباب والمجتمع المدنى بحلول حقيقية وواقعية، من أجل المساهمة فى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحالات الزواج المبكر بحلول عام 2030.

كما يشارك فى القمة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية، والدكتورة ميرفت محمود، أستاذ الطب التناسلى بجامعة الأزهر.