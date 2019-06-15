وفد وزارة الإسكان يتفقد مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية

كتبت أحمد حسن

تفقد وفد رفيع من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع، وموقف مشروعات التنمية المقرر تنفيذها على جانبى الطريق.

وتجول وفد وزارة الإسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، والمرافقون، بالمحور، والكبارى والمنشآت الخدمية التى يتم تنفيذها على جانبى المحور، حيث أوضح مسئولو وزارة الإسكان، أن مشروع تطوير محور المحمودية يهدف إلى تطوير مسار ترعة المحمودية بالإسكندرية، كمحور مرورى ورئيسى للحركة بالمحافظة، مع وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع، وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق، وإعداد الدراسة المرورية للمحور، وما يلزم المشروع من منشآت خدمية، لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين، كما أن المشروع سيرفع من قيمة المناطق المحيطة، ويقضى على مظاهر العشوائية بها، بجانب مساهمته فى حل وتحسين نوعية وكمية المياه، وتوصيل المياه لمحطات النزهة وفرن الجراية، وإحداث توسعات كبيرة فى شبكات مياه الشرب، بالإضافة إلى توفير المشروع لنحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووفقا لبيان صحفى اليوم السبت فقد اوضحت وزارة الإسكان "يبلغ طول مسار محور المحمودية حوالى 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولى الساحلى، ليصبح طول المسار حوالى 23 كم، ويضم 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى (المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب)، ويتكون المشروع من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبرى الطريق الدولى وحتى تقاطع كوبرى العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والثانى القطاع الأوسط من تقاطع كوبرى العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم".

وبالنسبة للموقف التنفيذى للمشروع، قالت الوارة فى بيانها: تتولى المنطقة الشمالية العسكرية تنفيذ عدد من كبارى السيارات ضمن أعمال المشروع، وجارٍ الانتهاء من دراسة مقايسات أعمال الطرق تمهيداً لاعتماد الأسعار وإصدار أوامر الإسناد للبدء فى التنفيذ، وجارٍ التجهيز لتنفيذ أول منطقة خدمية غرب كوبرى قناة السويس بحجر النواتية، وتضم مسجداً ومركزاً رياضياً ومنطقة تجارية ومجمع خدمات، كما تم حصر الأراضى المملوكة لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، وأراضى البنوك، الواقعة على مسار ترعة المحمودية، وطرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الأراضى، من خلال تغيير استخدامها لتتماشى مع أعمال التطوير، وتعظيم الاستفادة منها فى إطار مخطط تنمية محور المحمودية، مع تقييم هذه الأصول من خلال هيئة الخدمات الحكومية، وتم تنفيذ أعمال التطهير وأعمال الردم، وتم إعداد دراسة الأثر البيئى والاجتماعى للمشروع، وتم التعاقد مع شركات المواسير لتوريد الكميات المطلوبة للمشروع، وتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى وشركات المرافق العامة لنقل المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، وتقدير التكلفة التقديرية لهذه الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية هى المالك لمشروع تطوير محور المحمودية، بينما تقوم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بأعمال الاستشارى العام، وتقوم قيادة المنطقة الشمالية العسكرية (الشعبة الهندسية) بإدارة تنفيذ المشروع، وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع، برئاسة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية (وزارة الموارد المائية والرى – وزارة النقل – وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى - محافظ الإسكندرية - قائد المنطقة الشمالية العسكرية (عضوا ومقررا) - رئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية - رئيس جامعة الإسكندرية - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية)، وتختص اللجنة بما يلى (دراسة الإطار القانونى لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع طبقاً للمخطط العام - دراسة أسلوب تدبير التمويل اللازم للمشروع سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية - دراسة الإطار القانونى المناسب لإدارة وتشغيل المشروع وملكية الأصول - وضع تصور عن الحملة الإعلامية التى تصاحب المشروع لتعريف المواطن والمستثمر بأهميته - وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق - وضع تصور لإنشاء وحدات سكنية مناسبة على مسار محور المشروع لمنع نمو المناطق العشوائية بالمحافظة - مراجعة الدراسة المرورية للمشروع وما يلزم مساره من منشآت خدمية لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين - دراسة استخدام نظام الرصف الخرسانى فى تنفيذ المشروع - دراسة الوسائل اللازمة لرفع كفاءة محطة مياه السيوف وتطويرها لمواجهة احتياجات المواطنين)، وقد قامت اللجنة بعقد 11 اجتماعاً لمتابعة المشروع بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ومقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعقب تفقد مشروع تطوير محور المحمودية، انتقل وفد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، ومرافقوهم لتفقد المشروع المقرر إقامته بالمنطقة الكائنة خلف أرض كارفور - مدخل مدينة الإسكندرية، ويشمل طرح قطع أراضٍ سكنية وعمارات سكنية، حيث وجه الوزير بسرعة البدء فى تنفيذ المشروع.

وذكرت وزارة الاسكان فى بيانها " أن مساحة أرض المشروع تبلغ 417.63 فدان، بينما تبلغ مساحة المرحلة الأولى منه 60 فداناً، وتشمل، طرح 105 قطع أراضٍ سكنية، منها 20 قطعة بالمرحلة العاجلة، بمساحات تتراوح بين 1000 و2000 م2، وبالاشتراطات البنائية التالية (40 % نسبة بنائية – ارتفاع أرضى + 12 دور – الردود أمامى 4م، جانبى 5م، خلفى 6م)، بالإضافة إلى تنفيذ 15 عمارة سكنية (بها 780 وحدة سكنية – ارتفاع أرضى + 12 دورا).

وأكدت الوزارة أن المشروع سيكون نقلة كبيرة فى التنمية العمرانية بمحافظة الإسكندرية، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى يليق بالعاصمة الثانية لمصر، وهى محافظة الإسكندرية.