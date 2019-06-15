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وزير خارجية الإمارات: النجاح أكبر تحد لأهل الظلام

السبت، 15 يونيو 2019 01:15 م
وزير خارجية الإمارات: النجاح أكبر تحد لأهل الظلام الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الامارات
إيمان حنا

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قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، أن الأنظمة الفاشية والفكر الفاشى هو من يريد تدمير منطقتنا، ولذلك نحن نعتمد على أصدقاء مثل بلغاريا، وأصدقاء عدة لنا في العالم ليس للمواجهة المسلحة، ولكن للمواجهة الفكرية لنشر التنوير والتسامح ونشر النجاح، فأكبر تحد لأهل الظلام هو النجاح، فلنعمل سوياً"، بحسب "الاتحاد" الإماراتية.

وأضاف بن زايد، أن من يحاول خلال الوقت الحالى دحض الاستقرار في المنطقة لا ينظر إلى الهدف الأسمى والأكبر، فنحن دول تستطيع أن تضاعف من تطوير التنمية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هناك أصوات التخلف والتطرف، ومن يريد أن ينظر إلى الماضى ولا يريد أن ينظر إلى المستقبل.. من يريد أن ينظر للنظرة العنصرية وليس للنظرة الإنسانية، من يعتقد أنه أفضل من الآخرين وأسمى منهم وأن تراثه أرقى من تراثهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى، عقده  الشيخ عبد الله بن زايد مع إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا فى إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير خارجية الإمارات إلى بلغاريا.

وقال الشيخ عبدالله : "إنه تم التطرق خلال اللقاء إلى التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة سواء في منطقة الخليج العربي أو بحر عمان بالإضافة إلى الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية من قبل الجماعات الحوثية عبر استهداف محطتي ضخ أنابيب النفط ومطار أبها المدني وما أسفر عنه الأمر من إصابة مدنيين".


الامارات

وزير خارجية الامارات

الفاشية

الشرق الاوسط

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