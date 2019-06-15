وزير الصناعة اليابانى: نخطط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بداية من أبريل

طوكيو /أ ش أ/

أعلن وزير الصناعة اليابانى هيروشيجى سيكو، أن حكومة بلاده تخطط لمنع تجار البيع بالتجزئة من إعطاء الأكياس البلاستيكية مجانا بداية من شهر أبريل للعام المقبل، وذلك فى مسعى لمعالجة تلوث المحيطات الناجم عن مخلفات البلاستيك.

وقال سيكو - خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين الذى انطلق اليوم السبت فى محافظة "ناغانو" بوسط اليابان - إن تلوث المحيطات الناجم عن المخلفات البلاستيكية تعد قضية عالمية تحتاج إلى أن يتم معالجتها من قبل القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الحكومة اليابانية ستعمل على اتخاذ قرار سريع لتطبيق تدابير فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية بدءا من أبريل 2020.

وأشار وزير الصناعة اليابانى - وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على أن تحدد سريعا نوع الأكياس البلاستيكية والمواد الخام التى يجب حظرها، وكذلك النظر فى اتخاذ تدابير لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يذكر أنه هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها ذكر موعد بدء الحظر منذ أن أعلنت الحكومة اليابانية إستراتيجية لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الشهر الماضي.