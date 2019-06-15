سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 06:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الصناعة اليابانى: نخطط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بداية من أبريل

السبت، 15 يونيو 2019 06:00 م
وزير الصناعة اليابانى: نخطط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بداية من أبريل تلوث المياه باكياس البلاستيك_ صورة أرشيفية
طوكيو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الصناعة اليابانى هيروشيجى سيكو، أن حكومة بلاده تخطط لمنع تجار البيع بالتجزئة من إعطاء الأكياس البلاستيكية مجانا بداية من شهر أبريل للعام المقبل، وذلك فى مسعى لمعالجة تلوث المحيطات الناجم عن مخلفات البلاستيك.

وقال سيكو - خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين الذى انطلق اليوم السبت فى محافظة "ناغانو" بوسط اليابان - إن تلوث المحيطات الناجم عن المخلفات البلاستيكية تعد قضية عالمية تحتاج إلى أن يتم معالجتها من قبل القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الحكومة اليابانية ستعمل على اتخاذ قرار سريع لتطبيق تدابير فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية بدءا من أبريل 2020.

وأشار وزير الصناعة اليابانى - وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على أن تحدد سريعا نوع الأكياس البلاستيكية والمواد الخام التى يجب حظرها، وكذلك النظر فى اتخاذ تدابير لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يذكر أنه هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها ذكر موعد بدء الحظر منذ أن أعلنت الحكومة اليابانية إستراتيجية لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الشهر الماضي.

 


وزير الصناعة اليابانى

اليابان

أخبار اليابان

الأكياس البلاستيكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة