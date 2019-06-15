وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان

كتب زكى القاضى

القائد العام: كلية القادة والأركان من أعرق الصروح العلمية التى أمدت الجيش المصرى والجيوش العربية بنخبة من القادة والكفاءات العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتخريج الدورات ( 68 أركان حرب عام والدورتين 40 , 41 أركان حرب تخصص ) من كلية القادة والأركان، والتى تضم دارسين من عدد (13) دولة شقيقة وصديقة هى ( البحرين ، الكونغو ، فرنسا ، الأردن , كينيا ، لبنان ، عمان , باكستان ، السودان, تنزانيا ، اليمن ، جنوب السودان ، فلسطين).

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تضمن الأنشطة العملية والتكنولوجية التى نفذها الدارسين وفقاً لأحدث النظم والتكتيكات والتطبيقات المرتبطة بها لصقل مهاراتهم فى مختلف المجالات العلمية والثقافية والعسكرية المعاصرة .

واستعرض مساعد مدير الكلية النتيجة النهائية لدارسى الدورات الثلاثة ، ثم قام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار رئيس الجمهورية منح الأنواط لأوائل الخرجيين .

وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين من مصر والدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديراً لتفوقهم العلمى والبحثى وتفانيهم فى آداء مهامهم طوال فترة دراستهم بالكلية .

وألقى أقدم الدارسين المصريين كلمة أشاد فيها بدور الكلية فى الإرتقاء بالمستوى العلمى والقيادى للدارسين ، وتنمية قدراتهم على الفكر المتجدد وتطوير الآداء وإتباع الأسلوب العلمى فى حل ومعالجة المشكلات ، مؤكداً إدراك الخريجين أنهم مقبلون على مرحلة جديدة من العمل الجاد والجهد المستمر داخل وحداتهم وتشكيلاتهم للوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها للدفاع عن الوطن وشعبه العظيم .

كما قدم أقدم الدارسين الوافدين الشكر والإمتنان للقوات المسلحة المصرية بما لمسوه من رعاية وإهتمام داخل وطنهم الثانى مصر وإكتسابهم المبادئ والخبرات الراقية خلال دراستهم بالكلية التى هى مصدر فخر وإعتزاز الضباط الدارسين من الدول العربية ، أعقبه قصيدة شعرية وطنية لأحد الدارسين ثم قام أوائل الدارسين بإهداء درع الخريجين للسيد القائد العام .

وألقى مدير كلية القادة والأركان كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بهذا الصرح العلمى لما له من دور بارز فى بناء أجيال متعاقبة من ضباط القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة المسلحين بالعلم والمعرفة فى كافة المجالات العسكرية والمدنية .

ونقل القائد العام تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين الجدد مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به كلية القادة والأركان بإعتبارها واحدة من أعرق الصروح العلمية التى أمدت القوات المسلحة المصرية والجيوش العربية بنخبة من القادة والكفاءات العسكرية التى تحمل أمانة الزود والدفاع عن الوطن .

وأوضح أهميه امتلاك عناصر القوة فى عالماً يموج بالصراعات، وقدم القائد العام التحية للضباط الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة الذين كانوا حريصين على الإستفادة من إمكانيات كلية القادة والأركان وكان لوجودهم أثر بالغاً فى تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين مصر وبلدانهم متمنياً لهم دوام التوفيق فى خدمة أوطانهم التى نعتز بها ، ونرتبط معها بأوثق علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك لدعم الأمن والإستقرار فى المنطقة والعالم .