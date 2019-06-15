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ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد

السبت، 15 يونيو 2019 11:32 م
ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد صندوق اقتراع - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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انتهت أعمال فرز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، وذلك بعد أن أدلي 548 ناخب وناخبة بأصواتهم أمام لجنتين بمركزي الخارجة وباريس بنسبة تصويت وإقبال 17.8 % .
 
وأكد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، معاذ عبد الرحيم، تنافس 11 مرشحا علي مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، وجاءت نتيجة فرز الأصوات عن فوز 5 أعضاء عبد الخالق عرابي عبدالله328، عربى كامل يماني307 صوتا، عزت أنور الشاذلي 278، عيد محمد حمود302، محمد رفاعي بيومي271 صوتا، بينما حصل كل من أحمد عبد الرحيم مخيمر168 صوتا ، أحمد محمد أحمد دويدار 177، حسين أحمد إبراهيم144، محمود زين عبدالحافظ148، ماجد محمد حسن 26، بخيت عيد بخيت 173 صوتا. 
 
وأضف معاذ، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلجنة مركز الداخلة 211 صوتا منهم 188 صحيح و 23 باطل، من أجمالي 1089 لهم حق التصويت، و 281 ناخب وناخبة لجنة مركز الخارجة منهم 16 صوتا باطلا/ من إجمالي 1989 ناخب وناخبة لهم حق التصويت ليصبح إجمالي الناخبين علي مستوي لجنتي الانتخاب بالوادي الجديد، 492 ناخب وناخبة بنسبة تصويت 16 %.
 
وجرت انتخابات اليوم بين 11 مرشحا هم : أحمد عبد الرحيم مخيمر، أحمد محمد أحمد دويدار، حسين أحمد إبراهيم، عبد الخالق عرابى عبدالله، عربى كامل يماني، عزت أنور الشاذلى، عيد محمد حمود، محمد رفاعي بيومي، محمود زين عبدالحافظ، ماجد محمد حسن، بخيت عيد بخيت.
 
كما أن المحافظة تضم 3075 تاجرا وأصحاب السجلات التجارية كأفراد بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية والمقيدين بكشوف ولهم حق التصويت بواقع 1989 تاجرًا بمركزي الخارجة وباريس، و1086 تاجرًا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.
 
وتضم الوادي الجديد لجنتين الأولى بمقر الغرفة التجارية بالخارجة ومقيد بها 1989 ناخب، والثانية بمقر إدارة التموين القديم بمدينة الداخلة ومقيد بها 1086 ناخب، وستجرى تحت إشراف موظفين من وزارة التجارة والصناعة. 
 
وكانت قد بدأت الانتخابات بالوادي الجديد، من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء لمدة يوم واحد ، كما حرر ناخب بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، محضرًا بسبب رصد توقيع باسمه في كشوف الناخبين قبل حضوره للآدلاء بصوته.
 
 
 
 
 

 


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تموين الوادى الجديد

الخارجة

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