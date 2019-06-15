نقل القنصلية المصرية فى الكويت إلى مقرها الجديد.. تعرف على موقعها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

سيتم نقل القنصلية المصرية فى الكويت إلى مقرها الجديد المقترح، وبحسب صحيفة القبس الكويتية قالت مصادر إن نقلها من موقعها الحالي في منطقة السلام نهاية الشهر الجاري.

ووفقا للصحيفة "هناك موقعين مقترحين لنقل القنصلية المصرية من موقعها إما إلى منطقة المسيلة، أو منطقة صباح السالم"، مشيرة إلى أن جهودًا حثيثة تبذلها القنصلية المصرية في الكويت من أجل الانتقال من موقعها الحالي في منطقة السلام.

وأثار قرار نقل القنصلية المصرية في الكويت من منطقة الروضة إلى منطقة السلام جدلا في صفوف نواب مجلس الأمة الكويتي بسبب تواجد المقار الدبلوماسية في المناطق السكنية.