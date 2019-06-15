نانسى عجرم للسعوديين: أنتم "جمهور ولا أروع"

كتب وكالات

نشرت الفنانة اللبنانية، نانسى عجرم، بعد أن أنهت حفلها الغنائى الأول فى السعودية على المسرح الرومانى بجدة، تغريدة عبر تويتر أرفقتها بصور لها من الحفل، وكتبت معها "حفل رائع وجمهور ولا أروع.. شكراً جدة على كل الحب"، ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً وإعجابات كثيرة من محبى نانسى ومتابعيها، بحسب "العربية".

بدأت نانسى حفلها بهذه الكلمات: "كل مواسمنا فرح وحب وسعادة، وأشكر القائمين على هذه الفعاليات، وكل سنة وأنتم بألف خير، وإن شاء الله نقضى سهرة حلوة".

وكانت الفنانة اللبنانية قد وصلت الخميس، إلى السعودية، للمشاركة فى موسم جدة الذى بدأ فى خامس أيام عيد الفطر، ويستمر لمدة 40 يوما، يأتى الموسم بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ويضم العديد من الفعاليات المنوعة الترفيهية.