ناقلة النفط النرويجية غادرت مياه إيران إلى الإمارات بعد مهاجمتها فى بحر عمان

أوسلو /أ ش أ/

غادرت ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" التى يملكها قبرصى من أصل نرويجي، المياه الإيرانية متجهة إلى الإمارات، بعد تعرض الناقلة، يوم الخميس الماضي، لهجوم فى بحر عمان.

وذكرت شركة "فرونتلاين ماناجمنت" المالكة للسفينة - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن زورق القطر "أكيلا" تمكن من ربط نفسه بالسفينة باكرا صباح اليوم (السبت) وباتت "فرونت ألتير" خارج المياه الإيرانية ويتم جرها بأمان".

وتعرضت ناقلة النفط النرويجية وأخرى يابانية، الخميس الماضي، لهجمات لم يحدّد مصدرها، بينما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجى الذى يعبر منه يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.