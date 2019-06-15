سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 12:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نادى إسرائيلى يستشهد بنجومية محمد صلاح لتبرير التعاقد مع لاعب مغضوب عليه

السبت، 15 يونيو 2019 11:32 م
نادى إسرائيلى يستشهد بنجومية محمد صلاح لتبرير التعاقد مع لاعب مغضوب عليه لاعب اسرائيل
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عجيب حقا تصرفات المسئولين الاسرائليين فى أى أزمة يقعون فيها حتى ولو فى المجال الرياضى، وذلك عندما يحاولون اقحام كل ما هو مصرى فى أزمتهم لتهدئتها والبحث لها عن حلول .. وهنا المثال ارتبط بنادى بيتار يروشاليم" الذى تعاقد مؤخراً مع اللاعب النيجيرى ذو الأصول الغينية على محمد يمضى منتقلا من نادى "ماكبى ناتانيا" مما أثار غضب مشجعيه بسبب اسم اللاعب (محمد).

وفى بيان من يروشليم عن الأزمة وبعد الإشارة إلى قيمة اللاعب الفنية داخل الملعب ، وأن هجوم بعض الجماهير على النادى واللاعب بعد إعلان التعاقد ما هو الا تصرف من أقلية لا تمثل النادى، إلى هنا ويبدو الأمر عاديا وطبيعيا ولكن غير الطبيعى ، هو التلميح إلى أن اسم اللاعب مهو الا اسم مستعار غير انه على نفس اسم اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، الذى يتميز بمهارات فائقة تساعد فريقه على تحقيق الانتصارات، على أمل أن يحذو اللاعب الجديد للنادى نفس حذوه.

وأضاف البيان، أغلب  اللاعبين يكون لديهم اسم مستعار ، وكذلك علي محمد سيكون له اسم مستعار هو Teddy

 

 

 

 


نادى إسرائيلى

ليفربول

بيتار يروشاليم

ماكبى ناتانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة