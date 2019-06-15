نادى إسرائيلى يستشهد بنجومية محمد صلاح لتبرير التعاقد مع لاعب مغضوب عليه

كتب- هاشم الفخرانى

عجيب حقا تصرفات المسئولين الاسرائليين فى أى أزمة يقعون فيها حتى ولو فى المجال الرياضى، وذلك عندما يحاولون اقحام كل ما هو مصرى فى أزمتهم لتهدئتها والبحث لها عن حلول .. وهنا المثال ارتبط بنادى بيتار يروشاليم" الذى تعاقد مؤخراً مع اللاعب النيجيرى ذو الأصول الغينية على محمد يمضى منتقلا من نادى "ماكبى ناتانيا" مما أثار غضب مشجعيه بسبب اسم اللاعب (محمد).

وفى بيان من يروشليم عن الأزمة وبعد الإشارة إلى قيمة اللاعب الفنية داخل الملعب ، وأن هجوم بعض الجماهير على النادى واللاعب بعد إعلان التعاقد ما هو الا تصرف من أقلية لا تمثل النادى، إلى هنا ويبدو الأمر عاديا وطبيعيا ولكن غير الطبيعى ، هو التلميح إلى أن اسم اللاعب مهو الا اسم مستعار غير انه على نفس اسم اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، الذى يتميز بمهارات فائقة تساعد فريقه على تحقيق الانتصارات، على أمل أن يحذو اللاعب الجديد للنادى نفس حذوه.

وأضاف البيان، أغلب اللاعبين يكون لديهم اسم مستعار ، وكذلك علي محمد سيكون له اسم مستعار هو Teddy