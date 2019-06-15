سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

السبت، 15 يونيو 2019 12:00 ص
مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً سامح عبد القادر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدلاً من أن تقف فى طابور طويل لاختيار ما تريد من بين أنواع محدودة، ثم طابور آخر للدفع قد لا يتوافر به دفع إلكترونى، كل ما عليك هو أن تسترخى على أريكة منزلك وبمجرد ضغطة على ما تريده سيصلك منزلك وستسدد ثمنه فى الحال يشترط فقط جهاز كمبيوتر أو موبايل متصل بالإنترنت..هذا هو الفارق بين التجارة العادية والإلكترونية، ومع تزايد النوع الأخير فى مصر مؤخراً بصورة ملحوظة، دارت تساؤلات من يحب هذا النوع من التجارة؟، وما هى المنتجات الأكثر طلباً؟، ومتى تصل ذروة المبيعات؟، ويجيب عن هذه التساؤلات سامح عبد القادر ، مدير إحدى شركات التجارة الإلكترونية.
 
يقول سامح عبد القادر، إن التجارة الإلكترونية مازالت لا تشكل نسبة كبيرة من حجم التجارة فى مصر، إلا أنه فى الوقت نفسه يزداد حجم الإقبال عليها سنوياً بنسبة نمو تصل إلى 24%، وهى نسبة نمو مرتفعة فى أى بيزنس، متوقعا زيادة الإقبال عليها مع انتشار العديد من مواقع التجارة الإلكترونية بنوعيها سواء التى تبيع مباشرة للمستهلك أو تبيع من خلال منصة عرض، بالإضافة إلى زيادة انتشار الدفع الإلكترونى.
 
 
ووأوضح عبد القادر، لـ"اليوم السابع"، أبرز الإحصائيات عن نوعية المستخدمين، والمنتجات الأكثر طلباً، قائلاً : إن الذكور أكثر شراءً من خلال التجارة الإلكترونية عن الإناث، خاصة فى المرحلة العمرية بين 18-34 عاماً، أما بالنسبة للمنتجات الأكثر طلباً هى الإلكترونيات تليها الملابس.
 
ويواصل عبد القادر حديثه، قائلاً  : إنه لا توجد إحصائيات حديثة عن الحجم الفعلى، ولكن آخر الأرقام كشفت أن نسبة 2% فقط من المبيعات من خلال التجارة الإلكترونية عام 2016، وبلغ عدد المشترين وقتها 45 مليون، أما بالنسبة لأكثر المحافظات استخداماً للتجارة الإلكترونية تصدرت العاصمة القاهرة المرتبة الأولى بحصة تمثل 40% من إجمالى المبيعات، تلاها الجيزة، ثم الإسكندرية، ثم أسيوط، ثم المنصورة والدقهلية والإسماعيلية على الترتيب.
 
 
أما عن وقت الذروة للشراء الإلكترونى، يكشف عبد القادر، أن فترة الذروة بداية من الساعة 8 إلى 10 مساءً، يليها الساعة 9 إلى 10 صباحاً، ثم تتوزع بالتساوى على مدار اليوم، منوها إلى أنه بالنسبة للمبيعات الموسمية تبدأ فى الصعود إلى الذروة قبل بدء الموسم بـ10 أيام.
 

اخبار الاقتصاد

التجارة الالكترونية

الشراء اونلاين

التجارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة