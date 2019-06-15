مياه وعصير مجانى واستمارة تأمين أبرز ملامح انتخابات غرفة القاهرة التجارية

كتب إسلام سعيد

تشهد انتخابات غرفة القاهرة التجارية، إقبالا ملحوظا بالساعات الأولى من بدء عملية التصويت، والتى تشهد صراعا كبيرا بين قائمة المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة الحالى والمهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف.

ورصد "اليوم السابع" أهم ملامح الساعات الأولى لعملية التصويت بالانتخابات التى تجرى فى قاعة المؤتمرات، ومنها قيام كل مرشح بحشد مؤيديه والاستعانة بأتوبيسات لنقل التجار، لمقر التصويت، وكذلك توزيع زجاجات مياه وعصير مجانى على المصوتين.

كما شكلت القوائم، لجان لحشد الأعضاء للتصويت، وتقديم خدمات لهم أمام لجان التصويت، منها نشر أجهزة لاب توب للكشف عن أماكن التصويت، إضافة إلى توزيع استثمارات تأمين على التجار والتى أعلن عنها المهندس إبراهيم العربى.

ويشارك نحو 537 ألفا و829 تاجرا على مستوى 22 محافظة لانتخاب 157 من بين 391 مرشحا لعضوية مجالس ادارات الغرف التجارية فى هذه المحافظات وهم يمثلون نصف عدد أعضاء مجالس الادارة انتظارا لقرار وزير التجارة بتعيين النصف الآخر حتى يكتمل عدد المجلس تمهيدا لتشكيل هيئات مكاتب الغرف لدورة جديدة، وفق موقع اتحاد الغرف التجارية.

وناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جميع من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر بالتوجه للإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجالس ادارات الغرف التجارية، لنفتح جميعا صفحة جديدة من اجل مستقبل افضل لأبنائنا باستمرار العمل الدءوب لخلق فرص عمل ونشر النماء والتنمية، ودعم الاقتصاد المصرى، بحسب تصريحات للوكيل أمس الجمعة.

وحسمت التزكية انتخابات 5 محافظات على رأسها غرفة البحيرة التجارية، بعد تقدم 9 مرشحين فقط، وذلك فى الدورة الجديدة 2019-2023 ليفوز بذلك رئيس الغرفة الحالى فتحى مرسى، وكذلك حسم الأقصر بعد تقدم 6 مرشحين فقط، وأخيرا حسم مقاعد الفيوم والشرقية بالتزكية.