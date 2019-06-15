سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 15 يونيو 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 15/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 



ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 



الفجر 3:07   ص 

الظهر 11:55

العصر 3:31 

المغرب 6:58 

العشاء 8:30 



 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 



الفجر 3:06 ص 

الظهر 12:00 

العصر 3:38 

المغرب 7:05 م 

العشاء 8:40 م 



 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 



الفجر 3:01 

الظهر 11:51 

العصر 3:28 م 

المغرب 55: 6 م 

العشاء 8:29 م 



 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 



الفجر 3:04 ص 

الظهر 11:43 

العصر 3:13 

المغرب 6:41 م 

العشاء 8:10 م 



 

مواقيت الصلاة فى أسوان 



الفجر 3:21 ص 

الظهر 11:49 

العصر 3:11 م 

المغرب 6:41 م 

العشاء 8:06 





 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 


ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية أبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى: 


 

مكة 



الفجر 4:05 ص

الظهر 12:21 

العصر 3:40 م 

المغرب 7:07 م 

العشاء 8:26 م 



 

المدينة المنورة 



الفجر 3:55 ص 

الظهر 12:21 

العصر 3:42 م 

المغرب 7:15 م

العشاء 8:36 م 



 

الرياض 



الفجر 3:26 ص 

الظهر 11:53 

العصر 3:14 م 

المغرب 6:47 م 

العشاء 8:09 م 



 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 

الفجر 2:54 

الظهر 11:40 

العصر 3:14 م 

المغرب 6:43 

العشاء 8:13 م 

 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبوظبى 



الفجر 3:57 ص 

الظهر 12:23 

العصر 3:43 م 

المغرب 7:12 م 

العشاء 8:38 م 



 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 



الفجر 3:20 ص 

الظهر 12:27 

العصر 4:13 م 

المغرب 7:41 م 

العشاء 9:20 



 

مواقيت الصلاة بالكويت 



الفجر 3:03 ص 

الظهر 11:48 

العصر 3:22 م 

المغرب  6:49 م 

العشاء 8:21 م 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة