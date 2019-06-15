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مقتل 7 مسلحين من طالبان فى عمليتين للقوات الخاصة الأفغانية وسط وجنوب البلاد

السبت، 15 يونيو 2019 11:36 ص
مقتل 7 مسلحين من طالبان فى عمليتين للقوات الخاصة الأفغانية وسط وجنوب البلاد عناصر من طالبان
أ ش أ

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لقي 7 من مسلحي طالبان مصرعهم، في عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليمي لوجار وقندهار وسط وجنوب أفغانستان.

 

وقال مسؤولون عسكريون، في تصريح نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم، السبت،: إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية في حي محمد آغا بإقليم لوجار، أسفرت عن مقتل 3 من مُسلحي طالبان، فيما قتل 4 آخرون وتم تدمير 4 عبوات ناسفة في عملية مماثلة بإقليم قندهار جنوبي البلاد.

 

ولم تُعلق "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.

 

ويُعتبَر إقليما لوجار وقندهار من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر حركة طالبان المُسلحة، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية الأفغانية.

 


افغانستان

طالبان

القوات الافغانية

قندهار

هجمات

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