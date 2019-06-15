مقتل 15 من عناصر حركة طالبان فى عمليات منفصلة بوسط أفغانستان

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قُتل 15 من مُسلحى حركة طالبان، فى عمليات منفصلة نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم غازنى بجنوب أفغانستان.

وذكرت مصادر عسكرية، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية لها فى إقليم غازنى، مما أسفر عن مقتل 4 مُسلحين من طالبان، واعتقال إثنين آخرين، إلى جانب تدمير 8 من العبوات الناسفة، وإثنين من الألغام الأرضية.

فى الوقت نفسه، شنت القوات الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية على الإقليم نفسه، أسفرت عن مقتل 11 مُسلحا من طالبان، من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

ويعتبر إقليم غازنى واحدًا من أكثر الأقاليم، التى تنشط فيها عناصر حركة طالبان المُسلحة، حيث تنفذ العديد من الهجمات التى تستهدف المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد، وكانت مصادر أفغانية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن 7 من مُسلحى طالبان لقوا مصرعهم، فى عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليمى لوجار وقندهار وسط وجنوب أفغانستان.