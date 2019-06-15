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معهد إعداد القادة يبدأ استقبال 11 فوجا طلابيا خلال إجازة الصيف.. 1 يوليو

السبت، 15 يونيو 2019 08:00 ص
معهد إعداد القادة يبدأ استقبال 11 فوجا طلابيا خلال إجازة الصيف.. 1 يوليو معهد إعداد القادة
كتب وائل ربيعى

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أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار التعليم العالى للأنشطة الطلابية المشرف على معهد إعداد القادة بحلوان، أن المعهد سيبدأ استقبال أفواج الطلاب السنوية خلال إجازة الصيف يوم 1 يوليو المقبل.

 

وأضاف عبد اللطيف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفوج الطلابى الواحد يتكون من 350 طالبا، ومن المقرر أن يستقبل المعهد خلال إجازة الصيف 11 فوجا طلابيا، موضحا أن فترة تواجد الطلاب فى المعهد ستشهد العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

 

وتابع المشرف على معهد إعداد القادة بحلوان أن البرنامج الخاص بصيف 2019 يتضمن محاضرات توعوية ومحاضرات عن ريادة الأعمال، موضحا أن هذه الأفواج الطلابية ستتعرض لوجبة دسمة من المحاضرات الثقافية والتوعوية الهادفة للمساهمة فى تكوين شخصياتهم الجامعية.

 


اعداد القادة

التعليم العالى

الانشطة الطلابية

محاضرات ثقافية

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