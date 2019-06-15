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مظاهرات فى إيران ضد الغلاء والشرطة تعتقل 3 محتجين

السبت، 15 يونيو 2019 02:03 م
مظاهرات فى إيران ضد الغلاء والشرطة تعتقل 3 محتجين مظاهرات فى ايران-صورة ارشيفية
أ ش أ

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شهدت عدة مدن إيرانية، اليوم السبت، مظاهرات واحتجاجات ضد الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

 

وذكرت قناة " العربية الحدث" الإخبارية، أن مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة كازرون، التابعة لمحافظة فارس وقامت عناصر الشرطة بمهاجمة المحتجين وضرب بعضهم بالهراوات وسط اشتباكات محدودة.

 

وقال ناشطون إن قوات الأمن اعتقلت 3 على الأقل من الشباب المحتجين وسط هتافات من قبل المتظاهرين بإطلاق سراحهم.

 

وفي مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، شمال شرقي إيران، عم إضراب عام بازار المدينة خاصة في سوق آزاد شهر، بحسب مقاطع بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يذكر أن البنك الدولي توقع في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الأسبوع الماضي، أن النمو السلبي للاقتصاد الإيراني سيصل قريبا إلى 4.5 - %.

 


ايران

مظاهرات فى ايران

الغلاء

اضراب

الشرطة الايرانية

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