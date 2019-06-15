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مصرع وإصابة 4 من بينهم طفلين فى حوادث طرق متفرقة بسوهاج

السبت، 15 يونيو 2019 02:48 م
مصرع وإصابة 4 من بينهم طفلين فى حوادث طرق متفرقة بسوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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شهدت محافظة سوهاج عددا من الحوادث المتفرقة ما بين حادث سيارة وحادث تصادم دراجتين بخاريتين وإصطدام جرار زراعى بطفل ونتج عن الحوادث الثلاثة مصرع وإصابة 4 من بينهم طفلين.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغات متعددة عن وقوع حوادث طرق متفرقة بنطاق المحافظة.

وجاء الحادث الأول بتلقى مركز شرطة دار السلام بلاغا من المستشفى المركزى، بوصول "محمد ع م ع"  9 سنة  طالب ويقيم بناحية نجع الدير الشرفى دائرة المركز "جثة هامدة" أدعاء حادث سيارة .

بالإنتقال والفحص وسؤال والده "عبد الباسط م ع ح "  35 سنة سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء عبور نجله الطريق الزراعى الشرقى بذات الناحية إصطدمت بها السيارة رقم 9651 هـ و أ "ميكروباص"  قيادة  "محمود أ ف" 33 سنة سائق، ويقيم بناحية أولاد الشيخ دائرة المركز، مما نتج عنه وفاته وأتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

وبمواجهة قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم  ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كسور متفرقة بالجسم، وأن سبب الوفاة نزيف داخلى بالبطن ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم التحفظ على السيارة.

وكان الحادث الثانى بمركز شرطة ساقلته من المستشفى المركزى بوصول "على أ ع"  27 سنة مزارع ويقيم بناحية العوامية دائرة المركز "جثة هامدة " و "سيد ص ف" 20 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية مصاباً "جروح وكدمات متفرقة بالجسم".

وبالفحص وسؤال المصاب وعم المتوفى "عبد العاطى  أ ع" 61 سنة، بالمعاش، قررا بأنه أثناء قيادة الأول دراجة بخارية بذات الناحية اصطدم بدراجة بخارية قيادة الثانى، مما نتج عنه وفاته وإصابة الأخير، ونفيا الشبهة الجنائية،  ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كسور متفرقة بالجسم وأن سبب الوفاة نزيف داخلى بالمخ ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

أما الحادث الثالث بمركز شرطة جهينة من مستشفى طهطا العام فنتج عنه وصول الطفل "أحمد ع ى م" 7 سنوات ويقيم بناحية الحرافشة دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء حادث جرار زراعى

وبالفحص وسؤال والده "على ى م ع"  60 سنة بالمعاش قرر بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل إصطدم به جرار زراعى "بدون لوحات معدنية "قيادة أحمد خ ح ح" 22سنة  سائق ويقيم بناحية نزة الدقشية دائرة المركز، مما أدى لوفاته وأتهم قائد الجرار بالتسبب فى الحادث ونفى الشبهة الجنائية .

تم ضبط قائد الجرار، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم وتم التحفظ على الجرار الزراعى  وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كسر بالضلوع مع نزيف داخلى بالصدر، وأن سبب الوفاة صدمة عصبية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

 


سوهاج

اصطدام جرار زراعى بطفل

مركز شرطة جهينة

حوادث متفرقة بسوهاج

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