مصرع مسن فى حادث تصادم شاحنة مع تروسيكل بمدينة موط بالداخلة

لقى شخص مسن مصرعه، اليوم السبت، فى حادث تصادم شاحنة نقل ثقيلة وتروسيكل على الطريق الدائرى بطريق شرق العوينات منطقة عين الطحان بمدينة موط بمركز الداخلة بالوادى الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب وهو فى حالة خطرة إلى مستشفى الداخلة العام وقد فارق الحياة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة يفيد بمصرع محمود محمد سيد عبد الله 62 عاما، فى حادث تصادم شاحنة نقل ثقيلة وتروسيكل كان يستقله أثناء عمله بإحدى المزارع بمنطقة عين الطحان بمدينة موط.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.