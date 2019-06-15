مش زى الأفلام بتحصل فجأة.. اعرفى إمتى تبدأ أعراض الولادة الحقيقة

كتبت هند عادل

عندما تبدأ الأم فى الاستعداد لاستقبال مولودها الجديد وخصوصا إذا قرر الطبيب أن أمورها الصحية مستقرة وستخوض تجربة الولادة الطبيعية، فهناك نصائح صحية مهمة وإرشادات يجب اتباعها قبل اقتراب موعد قدوم الضيف الجديد لتسهيل عملية المخاض أو الولادة، حسبما ذكر موقع "pregnancybirthbaby".

أهم النصائح التى يجب اتباعها لكى يتم تسهيل عملية الولادة

- الحرص دائما فى الشهر الأخير قبل الولادة على أن تكونى هادئة دائما وعدم التعرض للتوتر، لأنه ينتج عن ذلك زيادة مستوى الأدرنالين فى الجسم ويصاحبه مشاكل صحية.

- دائما ما ينصح الطبيب المرأة الحامل بزيادة المشى يوميا فى الفترة الأخيرة من الحمل لأنها تساعد على تسهيل عملية الولادة ودفع رأس الجنين إلى عنق الرحم.

- الإكثار من تناول جميع الأعشاب والأطعمة التى تساعد على تسهيل عملية الولادة وتنشيط الرحم مثل الينسون والنعناع والحلبة والتمر والقرفة.

كيف تعرف الأم ببدأ أعراض المخاض

تظهر الأفلام غالبًا أن النساء يتعرضن للضرب المفاجئ بسبب الانقباضات المؤلمة والاندفاع إلى المستشفى فى الحياة الواقعية العديد من النساء ليسوا متأكدين، مما إذا كانوا قد بدأت عملية المخاض من عدمه، لكن أبرز الأعراض التى تبشر بقدوم مولودها هى إحساس بعدم الراحة أو آلام الظهر أو آلام تشبه الدورة الشهرية أو اضطرابات فى المعدة مثل الإسهال.

ثم تليها انقباضات متوالية والتى تؤدى إلى فتح عنق الرحم وهو الموعد الرسمى لاستقبال الطفل الجديد.