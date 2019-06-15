مش بس للطبيخ.. الطماطم مفيدة لصحة الجسم والبشرة

تعتبر الخضروات من اهم الاطعمة التي تحتوي علي فوائد كبيرة للجسم والتي لا غني عنها لكونها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات ،ومن هذه الخضروات ذات الاهمية الكبيرة الطماطم، فنتاولها يوميا دون معرفة حجم فوائدها الصحية والجمالية الهامه،حسبما ذكر موقع" health".

فوائد الطماطم لصحة البشرة