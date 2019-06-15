مش بس للطبيخ.. الطماطم مفيدة لصحة الجسم والبشرة

تعتبر الخضروات من اهم الاطعمة التي تحتوي علي فوائد كبيرة للجسم والتي لا غني عنها لكونها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات ،ومن هذه الخضروات ذات الاهمية الكبيرة الطماطم، فنتاولها يوميا دون معرفة حجم فوائدها الصحية والجمالية الهامه،حسبما ذكر موقع" health".
فوائد الطماطم لصحة البشرة
- الطماطم غنية الفيتامينات المهمة للبشرة والجسم مثل فيتامين A, K, B1, B2, B3, B5, وبالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم مما يساعد فى تجديد خلايا البشرة ونضارتها
- الطماطم تساعد الجلد على مقاومة ضرر أشعة الشمس وذلك بفضل مضادات الأكسدة الغنية بها.
فوائد الطماطم لصحة الجسم
- تقلل الإصابة بالسرطان وأمراض الشرايين وتجلط الدم
- تعمل الطماطم كمطهر للأمعاء والبطن
- تعمل علي إزالة عسر وصعوبة هضم الطعام.
- الطماطم تعمل علي إزالة الجراثيم
- تقوم الطماطم بتنشيط دورة الكليتين
- ثمرة الطماطم تحتوى علي معدن الحديد
- تعمل علي علاج فقر الدم
- تناول ثمرة الطماطم يفتح المسامات في الجسم
- يمكن استخدامها لمن لهم الرغبة في نقص الوزن
- تقلل ثمرة الطماطم حاله الاحتقان في الأمراض الصدرية
- يمكن استخدامها لعلاج الحموضة
- الطماطم مهمة لمقاومة لإعراض مرض السكرى لوجود كمية صغيرة من الكربوهيدرات
- تعالج الطماطم التهابات المفاصل
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