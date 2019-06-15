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مش بس تسالى...5 فوائد للب الأبيض على صحتك

السبت، 15 يونيو 2019 06:00 ص
مش بس تسالى...5 فوائد للب الأبيض على صحتك لب ابيض-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر اللب الأبيض من أبرز التسالى التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقه الطيب كما أن أسعاره فى متناول الجميع، فضلا عن ذلك يحتوى اللب الأبيض على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض .

لب
لب

 

وحسب ما ذكره موقع  livescience فأن فوائد اللب الأبيض هى:

1:يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان الرئة والبروستاتا والقولون.

2:يحتوى اللب الأبيض على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

اللب الابيض
اللب الابيض

 

3:يحافظ على صحة العظام ويحميها من الهشاشة والالتهابات، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة.

4:يحتوى اللب على نسبة عالية من الالياف التى تعمل على تحسين وظيفة الجهازالهضمى وحمايته من الالتهابات.

5:يحتوى اللب الأبيض على حمض الأمينى التربتوفان الذى يساعد على تعزيز الصحة النفسية والشعور بالراحة والنوم دون قلق.


لب ابيض

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فوائد اللب

صحة الجسم

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