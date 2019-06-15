مسئول باكستانى: حكومة عمران خان تركز على تحسين الوضع الاقتصادى

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صرح وزير الدولة الباكستاني للشؤون البرلمانية علي محمد خان، بأن حكومة حزب الإنصاف تركز على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال خان - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن حكومة عمران خان عازمة على التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا.

ومن جانبه قال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني مخدوم خسرو بختيار، إن حكومة حزب الإنصاف تعطي أولوية لجلب التنمية والتقدم في إقليم بلوشستان والمناطق القبلية الباكستانية كما أنها تبذل مساعيها الجادة لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.