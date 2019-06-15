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مزمار بلدى لحشد المصوتين في انتخابات غرفة القاهرة التجارية

السبت، 15 يونيو 2019 03:32 م
مزمار بلدى لحشد المصوتين في انتخابات غرفة القاهرة التجارية انتخابات الغرفة التجارية
كتب إسلام سعيد

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استعان المرشحون في انتخابات غرفة القاهرة التجارية، بمزمار بلدى لحشد المصوتين في الانتخابات، التى يشارك فيها 35 مرشحا بعد انسحاب 19 مرشحا

 

 وتشهد انتخابات غرفة القاهرة التجارية، اقبالا أمام اللجان بالطوابير، حيث طالب المشرفون على العملية الانتخابية بخروج كل من أدلى بصوته من القاعات للتسهيل على باقى المصوتين.

 

يذكر أن الانتخابات شاركت فيها سيدتان من خلال قائمة التغيير للتطوير، من خلال 23 لجنة لانتخاب 11 عضوا بمجلس الإدارة.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت، 108557 تاجرا مقيدين بغرفة القاهرة التجارية، على أن يتم إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 5 مساءاً.


انتخابات الغرف التجارية

اخبار الاقتصاد

غرفة القاهرة التجارية

انتخابات الغرف

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