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مراكز شباب تعرض مباريات أمم أفريقيا مجانًا بالإسماعيلية.. تعرف عليها

السبت، 15 يونيو 2019 07:00 ص
مراكز شباب تعرض مباريات أمم أفريقيا مجانًا بالإسماعيلية.. تعرف عليها كأس الأمم - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، إنه جرى تحديد 52 مركز شباب بالمحافظة على مستوى جميع القرى والأحياء، لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 على شاشات عرض وتلفزيونات.

وأضاف، محافظ الإسماعيلية، مراكز الشباب التى سوف يتم العرض من خلالها على وفيكتور وشاشات عرض كبيرة، هى مركز شباب الزهراء بحى أول، ومركز شباب الإسماعيلية، ومركز شباب شهداء العبور، ومركز شباب السلام بحى ثانى، ومركز شباب الشيخ زايد، ومركز شباب المروة بحى ثالث، ومركز شباب السحارة، ومركز شباب الزغابة، ومركز شباب أبو عطوة، بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وفى مركز ومدينة أبو صوير سوف تذاع المباريات فى مركز شباب أبو صوير المحطة، ومركز شباب ابو صوير البلد، ومركز شباب أبو خروع، ومركز شباب الوراورة، ومركز شباب ناصر أبو عيادة، وفى مركز ومدينة القصاصين تذاع المباريات فى مركز شباب القصاصين الجديدة، ومركز شباب المحسمة المحطة، ومركز شباب صبرى، ومركز شباب تل ثمود، ومركز شباب السويدات، ومركز شباب البغادة، ومركز شباب الهيش، ومركز شباب الكوع، ومركز شباب النجع، ومركز شباب الهوانية، ومركز شباب الوابورات، ومركز شباب أم عزام، ومركز شباب أم مشاق.

وفى مركز ومدينة التل الكبير، تذاع المباريات بمركز شباب التل الكبير، ومركز شباب الاتحاد، ومركز شباب الظاهرية، ومركز شباب عرابى، ومركز شباب البعالوة الصغرى، ومركز شباب تل أبو حامد، وفى مركز ومدينة فايد تذاع المبارات فى مركز شباب فايد، ومركز شباب فنارة، ومركز شباب سرابيوم.

وفى القنطرة شرق تذاع المباريات فى مركز شباب القنطرة شرق القديمة، ومركز شباب القنطرة شرق الجديدة، ومركز شباب الأبطال، وفى القنطرة غرب، تذاع المباريات فى مركز شباب البياضية، ومركز شباب الشهيد خيرى، ومركز شباب البناهوة.

وفى مركز ومدينة فايد يذاع المباريات فى مركز شباب أبو سلطان، ومركز شباب الشمس، ومركز شباب المخاضة، ومركز شباب السعيدية، ومركز شباب كسفريت، ومركز شباب كسفريت الحمراء، ومركز شباب البحيرات.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.


اللواء حمدى عثمان

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