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مدير تعليم الأقصر يأمر بحسن استقبال أولياء الأمور والمواطنون وحل مشاكلهم

السبت، 15 يونيو 2019 03:17 م
مدير تعليم الأقصر يأمر بحسن استقبال أولياء الأمور والمواطنون وحل مشاكلهم الشناوي عايد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشناوي عايد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر،أنه في ظل تحسين الأداء ومحاربة الفساد سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمحاربة الفساد بكافة أشكاله،ومنع ومحاسبة اصحاب هذه التصرفات وتطبيق صحيح القانون بدون مجاملات أو محاباة أو محسوبية.
 
وأكد مدير تعليم الأقصر – في بيان صحفي – أنه أصدر تعليماته بحسن استقبال أولياء الأمور والمواطنين وتفهم شكواهم وبحثها بجدية وإعطائهم حقهم فوراً إذا كانوا أصحاب حق،حيث يأتى ذلك في ضوء تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نحو تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التربية والتعليم

مواجهة الفساد بتعليم الاقصر

حسن استقبال اولياء الامور

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