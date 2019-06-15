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مداهمة بؤر إجرامية وضبط 552 قطعة سلاح و1234 هاربا من أحكام جنايات

السبت، 15 يونيو 2019 11:56 ص
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 552 قطعة سلاح و1234 هاربا من أحكام جنايات سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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داهمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

 

ولاحقت أجهزة الأمن تجار الأسلحة النارية، ونجحت في ضبط 552 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "69 بندقية آلية – 71 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة"– 40 طبنجة – 372 فرد محلى الصنع – 1077طلقة مختلفة الأعيرة – 1308قطعة سلاح أبيض".

 

وطاردت أجهزة الأمن برئاسة اللواء علاء الدين سليم، الهاربين من الأحكام القضائية، وتم تنفيذ 354286 حكما قضائيا، بينها1234 حكم جناية، و114934 حكم حبس،192256و  حكم غرامة، و45862 حكم مخالفة.


تنفيذ الاحكام

اسلحة نارية

الاتجار بالاسلحة النارية

بؤر اجرامية

الامن العام

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