مداهمة بؤر إجرامية وضبط 552 قطعة سلاح و1234 هاربا من أحكام جنايات

كتب محمود عبد الراضي

داهمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

ولاحقت أجهزة الأمن تجار الأسلحة النارية، ونجحت في ضبط 552 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "69 بندقية آلية – 71 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة"– 40 طبنجة – 372 فرد محلى الصنع – 1077طلقة مختلفة الأعيرة – 1308قطعة سلاح أبيض".

وطاردت أجهزة الأمن برئاسة اللواء علاء الدين سليم، الهاربين من الأحكام القضائية، وتم تنفيذ 354286 حكما قضائيا، بينها1234 حكم جناية، و114934 حكم حبس،192256و حكم غرامة، و45862 حكم مخالفة.