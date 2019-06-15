"محلية البرلمان" تؤكد: قانون المحال العامة لن يُلزم بموعد محدد للغلق ليلاً

كتب محمود حسين

قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من الصعوبة إلزام المحلات بكافة أنواعها بالغلق ليلاً فى مواعيد محددة، لذلك لم يتضمن مشروع قانون المحال العامة الجديد ما يلزم بتحديد موعد لغلق المحال.

وأضاف "عبد الواحد"، فى تصريح له، أن مصر فيها محافظات كثيرة ذات طبيعة خاصة لأنها محافظات سياحية والوضع الطبيعى أن فيها محال ومطاعم وكافيهات وغيرها، تعمل على مدار 24 ساعة، كما أن محافظة مثل العاصمة القاهرة تستمر حركة المواطنين فيها وخروجهم على مدار 24 ساعة بسبب ظروف العمل وغيرها، وبالتالى يصعب تحديد مواعيد لغلق المحلات، حتى لا تؤثر بالسلب على حركة السياحة وأعمال المواطنين.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يصدر قانون لمحافظات بعينها ويترك محافظات أخرى، لافتًا إلى مشروع قانون المحال العامة فيه مرونة كبيرة ويحدد عقوبات على المخالفات وعدم الالتزام بالضوابط التى تضمنها.