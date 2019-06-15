محافظ مطروح يتفقد تطوير شاطئ الغرام ويشدد على سرعة إنهائه لخدمة الرواد

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال تطوير شاطئ الغرام للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال للإسراع فى إنهائها، لتقديم خدمات لرواد الشاطئ خاصة سرعة الانتهاء من دورات المياه وإعداد مواقف انتظار للسيارات، للتيسير على المصطافين فى دخول الشاطئ، مع إقامة عدد من الكافيتريات والمحال لتقديم خدماتها للمصطافين.

واختيار الألوان المناسبة للمبانى، بالإضافة إلى المسرح المقام أمام صخرة ليلى مراد الشهيرة، لعمل الحفلات واستقبال المهرجانات مع الحفاظ على مستوى رؤية البحر، ومراجعة أعمال الإنارة والشكل الجمالى بالشاطئ.

ووجه محافظ مطروح، بسرعة إنهاء أعمال موقف الانتظار الخاص بالسيارات، وتوسعته خارج الشاطئ، مع منع دخول السيارات إلى داخل الشاطئ.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة كلا من العميد احمد على وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد الأسكندرانى رئيس مدينة مرسى مطروح.