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محافظ كفر الشيخ يكلف بترميم 9 عمارات للإيواء بغرب عاصمة المحافظة

السبت، 15 يونيو 2019 09:45 م
محافظ كفر الشيخ يكلف بترميم 9 عمارات للإيواء بغرب عاصمة المحافظة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة عمارات الإيواء خلف مسجد سيدي مبارك، بغرب مدينة كفرالشيخ والتى تضم 9 بلوكات مبانى عبارة عن دور أرضى به محلات وأربعة ادوار علوية عبارة عن شقق سكنية، وبالمعاينة تبين انخفاض شديد لمعظم مداخل العمارات وتنميلات وتساقط بعض بياض المحارة بالحوائط.

وصدر قرار اللجنة بترميم 9عمارات وتعديل بعض المداخل المنخفضة ترميما هندسيا حسب أصول الصناعة، وذلك تحت إشراف هندسي وبعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهة وتأمين المارة والجيران، طبقا لتكليفات محافظ كفرالشيخ، على يتم اتخاذ الاجراءات وعمل اللازم خلال 15 يوما للصالح العام وطبقا للقانون.

 

 

 


كفر الشيخ

ترميم

عمارات

ايواء

منشآت آيلة للسقوط

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