محافظ شمال سيناء: التجهيز لافتتاح ثانى محطة ضخ مياه على ساحل العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه خلال فترة وجيزة سيتم تشغيل ثانى محطة ضخ للمياه بمنطقة المساعيد على ساحل العريش.

وأوضح محافظ شمال سيناء فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن المحطة الجديدة ستتيح توفير كميات ضخ إضافية للمياه لصالح مدينة العريش والمناطق الغربية منها.

وأوضح المحافظ، أنه قبل أيام تم تشغيل محطة مياه جديدة جنوب المساعيد بطاقة إجمالية 20 ألف متر مكعب، مهامها أن تغذى مدينة العريش، وأن مساحة المحطة تبلغ 6.5 فدان، ومصادر المياه خط الـ1000مم القادم من القنطرة وخط 500 من محطات التحلية بالمساعيد.

وأشار المحافظ إلى أن شبكة المياه الجارى العمل فيها بكافة أحياء مدينة العريش انتهى العمل فى مناطق منها المساعيد وكرم أبونجيله ويجرى التجهيز للتوصيل للمنازل من هذه الشبكة.