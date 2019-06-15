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محافظ سوهاج: توريد 120 ألف و430 طن من القمح الى شون وصوامع المحافظة

السبت، 15 يونيو 2019 05:29 م
محافظ سوهاج: توريد 120 ألف و430 طن من القمح الى شون وصوامع المحافظة صوامع القمح -ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج،إن صوامع وشون المحافظة،شهدت توريد 120 ألف 430 طن من القمح،منذ بدء الموسم 15 أبريل الماضى،حتى الآن.
 
 وأضاف  المحافظ أن مساحات الأراضى المزروعة بالقمح فى المحافظة،وفق الحصر الفعلى لمديرية الزراعة،بلغ 207 آلاف و75 فدانا موزعة على مراكز المحافظة،لذا من المتوقع توريد 120 ألف طن خلال الموسم الحالى.
 
يُذكر أن اللجنة المشكلة لمتابعة منظومة توريد القمح،بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية،تعمل على تذليل كل العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات التوريد،وتعمل على تسهيل الإجراءات على كل المزارعين.
 
 
 

سوهاج

القمح

الشون

الزراعة

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