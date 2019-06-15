محافظ بني سويف يعلن توريد 99% من المستهدف الكلى للأقماح

بنى سويف أيمن لطفى

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن أعمال توريد القمح متواصلة وتسير بإنتظام، وأنه يتابع التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتي تتصل بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث بلغ إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع على مستوى المحافظة، 188ألف طن بنسبة 99 % تقريبا من المستهدف الكلي المقرر توريده هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15أبريل الماضي وحتى اليوم السبت، بزيادة 4 آلاف طن عن إجمالي ما تم توريده في الموسم الماضي والذي بلغ 184 ألف طن،وذلك وفقاً للتقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح، لاسيما مع استمرار موسم التوريد للعام الحالي

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير اليومي للجنة توريد القمح بالمحافظة، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2018/2019، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقاً للخروج بالموسم بالشكل المطلوب، حيث أسهمت هذه الخطة فى تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة

من جهته أشار مصطفى راشد رئيس لجنة توريد القمح، إلى استمرار انتظام أعمال التوريد بشكل بمواقع الاستلام والتوريد، والتي يتم العمل فيها بنظام الفترة الواحدة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء بدلا من الفترتين الذي كان متبعاً في شهر رمضان ، ومشيراً إلى متابعة المحافظ بشكل يومي لأعمال التوريد وتوجيهاته للجنة برصد أية معوقات وحلها فورا، فضلاً عن تشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طن.