محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لافتتاح 26 مدرسة خلال الفترة المقبلة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،اليوم اجتماعا لمناقشة تذليل العقبات وانهاء بعض المشكلات التي تقف عائقا امام افتتاح 26 مدرسة،وذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ،والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام،والمهندسة هالة شندي مدير عام الابنية التعليمية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد الحسيني رئيس مدينه كفر شكر، ومحمد خيرى رئيس مدينة طوخ، وغريب احمد علي رئيس مدينة شبين القناطر، وعلي امام نائب رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشكلات المالية وإنهاء بعض التراخيص وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ومن ناحيته وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل لإنهاء تلك المشكلات وتسليم المدارس لافتتاحها في أعياد 30 يونيو والعيد القومي للمحافظة.

واضاف المحافظ،أن عام 2019 عام التعليم ولابد ان تتكاتف وتتضافر جميع الجهات والهيئات لصالح النهوض بالعملية التعليمية وإنشاء مؤسسات قوية تسهم في انجاح التعليم وتوفير بيئة جيدة للطلاب ولن يأتي ذاك إلا بتخفيف الكثافات الطلابية عن طريق التوسع في انشاء مدارس جديدة.