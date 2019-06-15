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محافظ الغربية :حملات مكثفة لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية

السبت، 15 يونيو 2019 02:56 م
محافظ الغربية :حملات مكثفة لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته بتشديد الرقابة على الأسواق ، من خلال القيام بحملات تموينية مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعة الأسعار ومراقبة جودة المنتجات والكشف عن أى مخالفات فى طرق التخزين والصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
حيث قامت مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين بتنظيم عدة حملات أسفرت عن تحرير 70 مخالفة فى مجال المخابز شملت " نقص وزن – مخالفة مواصفات – تصريف وتجميع – لوحة مواعيد " .
وفى مجال ضبط الأسواق تم تحرير 117 مخالفة تضمنت " عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بدون ترخيص – وعدم وجود شهادات صحيه"  ، كما تم ضبط 12 محضر ذبح خارج المجازر وضبط 54.5 كجم لحم.
 
كما أسفرت هذه الحملات عن ضبط وتحرير 200 مخالفة ومحضر على مستوى مراكز المحافظة ، ففى مركز بسيون تم تحرير 14 محضر مخالفة خاصة بنقص وزن الخبز فى الأفران و14 محضر مخالفة متضمن عدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم مطابقة المواصفات نتيجة المرور على الأسواق ومنافذ السلع بأنواعها. 
 
وفى مركز زفتى تم تحرير 33 محضر مخالفة فى مجال المخابز و5 محاضر مخالفة فى مجال الأسواق ، وفى مركز السنطة تم تحرير 19 محضر مخالفة فى مجال المخابز و2 محضر مخالفة فى مجال الأسواق
 
حيث قامت الإدارة الصحية بالمركز بالمرور على 13 منشأة وحررت 8 محاضر مخالفة. كما تم إعدام 2.5 طن خل، وفى مركز طنطا فقد تم تحرير 9 محاضر مخالفة فى مجال المخابز. بينما  فى مركز قطور تم تحرير 29 محضر مخالفة فى مجال المخابز و8 محاضر فى مجال الأسواق.
 
كما تم تحرير 44 محضر مخالف فى مركز كفر الزيات نتيجة المرور على المخابز ومستودعات البوتاجاز والأسواق ومنافذ بيع السلع. حيث تم المرور على منافذ القوات المسلحة وأمان ومنافذ السلع الغذائية التابعة للإدارة الزراعية والمنافذ المتنقلة والجمعية الإستهلاكية العامة 2000. وفى مركز سمنود تم تحرير 15 محضر مخالفة نتيجة المرور على المخابز والمستودعات ومحطات السولار والبنزين.
 
وأكد محافظ الغربية على إستمرايه هذه الحملات بصفه يومية لمتابعة حالة الأسواق والتأكد من جودة المعروضات وكذا متابعة كافة أماكن بيع السلع الغذائية للتأكيد على إتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على الصحة العامه للمواطنين.
 
و من جانب اخر أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن عملية توريد القمح بمحافظة الغربية تخطت الكميات المستهدفة ، حيث أن إجمالى التوريد حتى الآن 135 ألف  و279 طن قمح أى بنسبة 101% من إجمالى المستهدف منذ بداية موسم التوريد في 15 إبريل 2019 والذي يستمر حتى 15 يوليو القادم .
 
والجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا العام تبلغ 134 ألف و963 فدان مشيراً إلى أن الطاقة الإستيعابية لأماكن التخزين بالمحافظة تستوعب 193 ألف و340 طن مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85 ألف طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67 ألف و700 طن وثمانية شون ترابية بطاقة 28 ألف و800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11 ألف و840 طن بنسبة زيادة 30% من المستهدف .
 
وأكد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتوفير أجولة خيش جيدة للتخزين والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عملية التوريد وذلك لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنه من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.
 

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