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محافظ الغربية: توريد نسبة 101% من محصول القمح بإجمالى 135 الف و279 طن

السبت، 15 يونيو 2019 04:22 م
محافظ الغربية: توريد نسبة 101% من محصول القمح بإجمالى 135 الف و279 طن توريد القمح - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن عملية توريد القمح بمحافظة الغربية تخطت الكميات المستهدفة حيث بلغ إجمالى التوريد حتى الآن 135 ألف  و279 طن قمح بنسبة 101% من إجمالى المستهدف منذ بداية موسم التوريد في 15 إبريل 2019 والذي يستمر حتى 15 يوليو القادم.

وتابع محافظ الغربية عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة والإطمئنان من عدم وجود أى معوقات تعوق عملية التوريد والعمل على توفير المناخ المناسب للموردين، موضحا أن الطاقة الاستيعابية لأماكن التخزين بالمحافظة تستوعب 193 ألف و340 طن مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85 ألف طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67 ألف و700 طن وثمانية شون ترابية بطاقة 28 ألف و800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11 ألف و840 طن بنسبة زيادة 30% من المستهدف.

وأكد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتوفير أجولة خيش جيدة للتخزين والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عملية التوريد وذلك لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنه من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

يذكر أن المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا العام تبلغ 134 ألف و963 فدان.

 


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