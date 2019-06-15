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محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء موقف أبو حاكم الجديد بمدينة الزقازيق البديل لموقف أبو حسين

السبت، 15 يونيو 2019 01:15 م
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء موقف أبو حاكم الجديد بمدينة الزقازيق البديل لموقف أبو حسين جانب من الجولة التفقدية
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  أعمال إنشاء موقف أبو حاكم الجديد بمدينة الزقازيق والبديل لموقف أبو حسين وذلك  بعد الإنتهاء من أعمال الرصف وتجهيز الموقف لإستقبال سيارات الأجرة  لنقل المواطنين لقراهم المختلفة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تركيب التندات و اللوحات الإرشادية للتيسير على المسافرين.

وأعطى المحافظ توجيهات لمدير إدارة المرور، بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف بإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الموقف وإلزام أصحاب السيارات بالموقف الجديد، وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين

كما تفقد محافظ الشرقية وبرفقته اللواء السعيد عبد مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد  محمد الصافي رئيس مركز الزقازيق، موقف أبو حسين ووضع التصور الأمثل للإستفادة من المكان وتوسعته لخلق  محور مروري جديد بإتجاه المعهد الديني، ليساهم بشكل كبير في فك الإختناقات المرورية بتلك المنطقة الحيوية ويخلق السيولة المرورية المطلوبة لتوفير الوقت والجهد على المسافرين.

وكانت محافظة الشرقية قد حصلت على موافقة الإدارة المركزية للموارد المائية و الري لتغطية ترعة كفر أبو حاكم لتبدأ أعمال الرصف و التجهيز لإقامة موقف جديد، بديلاً عن موقف أبو حسين لفك الإختناقات المرورية في تلك المنطقة و لمنع تكدس السيارات بها و لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة الزقازيق .

 

 


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