محافظ الشرقية ومدير الأمن يتفقدان شوارع الزقازيق ويشددان على إزالة الاشغالات

الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مقر مديرية أمن الشرقية، حيث إلتقى اللواء جرير مصطفى مدير الأمن.

وطالب المحافظ بتفعيل قرار حظر سير مركبات التوك توك وتكثيف التواجد المرورى بالشوارع الرئيسية لضبط المخالفين ونقل الباعة الجائلين للأسواق الحضارية والمقامة بمنطقة القناطر التسعة وترعة مشتول القاضى لفتح الشوارع الرئيسية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وخلق محاور مرورية جديدة لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدينة الزقازيق .

أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة وقياداتها وأفرادها لخدمة الوطن والمواطن وتوفيرالأمن والأمان والإستقرار ومواجهة الإرهاب، وتأمين المنشآت الحيوية والتصدى لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وإسترداد أراضى أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين .

ومن جانبه أعرب اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، عن إمتنانه وتقديره لزيارة محافظ الشرقية والوفد المرافق له بمكتبه، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذى والأجهزة الأمنية، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، مشيراً إلى أننا جميعاً نعمل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن الشرقاوى .

عقب الزيارة قام محافظ الشرقية، ومدير الأمن، بجولة تفقدية للشوارع المحيطة بمقر مديرية أمن الشرقية، للإطمئنان على الحالة المرورية وإعادة الإنضباط للشارع، وقام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية لشوارع "مولد النبى – حلقة السمك – الكوبرى الجديد – وادى النيل بمدينة الزقازيق" لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز الزقازيق بالتعاون مع رئيسى حى أول وثان بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمتابعة أعمال رفع القمامة أولا بأول من الشوارع للحفاظ على البيئة وخلق جو صحى للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية وعدم السماح للباعة الجائلين بإفتراش بضاعتهم على جانبى الطريق لخلق السيولة المرورية المطلوبة ولتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين .