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محافظ البحيرة: توريد 256 الف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

السبت، 15 يونيو 2019 01:30 م
محافظ البحيرة: توريد 256 الف طن قمح لشون وصوامع المحافظة محصول القمح
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي استئناف أعمال توريد محصول القمح لشون وصوامع المحافظة وذلك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، مضيفا أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها حتى اليوم بلغ 256 الف طن قمح.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه  تم الانتهاء من حصاد كامل المساحة المنزرعة بالاقماح بنطاق المحافظة والتي قدرت ب 355659 فدان.

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمتابعة اعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين كما شدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .
    
 


اخبار البحيرة

صوامع البحيرة

توريد القمح

محافظ البحيرة

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