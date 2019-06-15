محافظ أسيوط: حملات رقابية على محطات ومستودعات الوقود لضبط لأسعار ومنع التهريب

أسيوط - ضحا صالح

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على تكثيف حملات الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف قرى ومراكز المحافظة لمنع أى تلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المقررة ومحاربة تهريب المواد البترولية المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تحرير محضر لإحدى محطات الوقود بقرية بنى هلال التابعة لمركز القوصية بناء على شكوى المواطنين بامتناعه عن البيع للجمهور بقصد التلاعب بالأسعار والتربح غير المشروع مؤكدا على اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو الاتجار بالمواد البترولية المدعمة فى السوق السوداء.

فيما أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه تم شن عدة حملات مكبرة على قرى ومراكز المحافظة للمرور على معظم محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وتبين أن معظمها يزاول نشاطه والبيع بالأسعار الرسمية والقليل من المحطات يتعامل في السوار فقط أو البنزين فقط، كما تم التأكد من عدم وجود أي كميات أخرى بالخزانات، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر بإحدي العهد الباطنية بقرية بني هلال بمركز القوصية لامتناعه عن البيع للمواطنين وتم التحفظ علي الكميات الموجودة بالخزان، وتم تحرير محضر بالمخالفة لصاحب المحطة المدعو " أ. م. أ. ع " وذلك لمخالفته أحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 لحجبه كمية من المواد البترولية وامتناعه عن بيعها للجمهور بقصد التلاعب بالأسعار والتربح جراء ذلك كما تم التنسيق مع مباحث التموين ومسئولى الإدارات التموينية للتأكد من كميات المواد البترولية المنصرفة امس الجمعة وتبين أنه تم صرف كميات كبيرة من السولار تعدت المصروفات اليومية وهى مليون وخمسمائة الف لتر يومياً وحوالي 800 الف لتر بنزين بمختلف أنواعه وبالرغم من زيادة الإقبال علي محطات تمويل السيارات من المواطنين إلا أن الزيادة في الكميات المنصرفة غطت الاحتياجات الفعلية للمواطنين.