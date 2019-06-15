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محافظ أسيوط: تنمية المناطق الصناعية ووضع حلول لمشاكل المستثمرين

السبت، 15 يونيو 2019 01:47 م
محافظ أسيوط: تنمية المناطق الصناعية ووضع حلول لمشاكل المستثمرين اجتماع محافظ أسيوط
أسيوط - ضحا صالح

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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على أهمية تذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة، والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد، والذى يولى اهتماماً خاصاً بتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات وما يترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وتنمية للاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعلى حمزة رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين، وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية وممثلى جمعية المستثمرين واتحاد المستثمرين وممثلى الإسكان والبيئة وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى ومديرى المناطق الصناعية ووحدة شبكة معلومات المرافق GIS.

ووجه المحافظ، مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتشغيل محطات الصرف الصحى بتلك المناطق بكامل طاقتها، فى أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والمستثمرين، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتوصيل المرافق والخدمات التى تحتاجها المناطق الصناعية، وتشجيع الاستثمارات والاستفادة من المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 .

كما ناقش الإجتماع، عدد من طلبات المستثمرين الراغبين فى تخصيص قطع أراض لإنشاء مشروعات مختلفة فضلاً عن مناقشة بعض الملحوظات والمشكلات التى تواجه المستثمرين فى المناطق الصناعية المختلفة ووضع حلول لها.

كما أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات بقرى مركز ديروط لرفع كافة الاشغالات والانتهاء من أعمال رصف الطرق بين القرى وفقا لخطة الرصف بالمراكز، ورفع كافة بقايا مواسير مشروع الصرف الصحى من شوارع وميادين مركز ديروط، والتى كانت تعوق حركة المرور وتم تركها على جوانب الطرق لمدة 15 سنة .

وأشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم البدء فى أعمال رصف طريق دشلوط ووضع التربة الزلطية تمهيداً لأعمال الرصف واستكمال باقى الأعمال بباقى الطرق بين القرى، ورفع كافة بقايا مواسير مشروع الصرف الصحى من على جانبى الطريق الدائرى والتى تسببت فى بعض الحوادث وإعاقة الحركة المرورية، وذلك بالاستعانة بمعدات الإنقاذ السريع بالمحافظة، على أن يتم رفع كافة الاشغالات من على جوانب الطرق. 

حملات اشغالات ورصف بديروط (3)
حملات اشغالات ورصف بديروط

 

حملات اشغالات ورصف بديروط (5)
حملات اشغالات ورصف بديروط 

 

حملات اشغالات ورصف بديروط (6)
حملات اشغالات ورصف بديروط 

 

حملات اشغالات ورصف بديروط (7)
حملات اشغالات ورصف بديروط

 

حملات اشغالات ورصف بديروط (8)
حملات اشغالات ورصف بديروط

 

حملات اشغالات ورصف بديروط (9)
حملات اشغالات ورصف بديروط

 

 


اسيوط

حل مشاكل المستثمرين

محطات الصرف الصحى

المناطق الصناعية باسيوط

رصف طريق دشلوط

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