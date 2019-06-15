محافظ أسوان يوجه بإزالة التعديات بالجزر النيلية.. صور وفيديو

أسوان - عبد الله صلاح

وجه أحمد إبراهيم محافظ أسوان، خلال جولته التفقدية لبعض الجزر النيلية بوسط النيل بمدينة أسوان، بالإزالة الفورية لأى تعديات مخالفة وغير مشروعة سواء كانت مبانى أو أى أنشطة أخرى.

وقال محافظ أسوان، فى بيان له، إن هذه الجزر تعتبر ضمن أراضى أملاك الدولة ، بجانب أهمية الحفاظ على النسق الحضارى والشكل الجمالى لها لأنها بانوراما طبيعية حبا الله بها أسوان.

وأوضح "إبراهيم"، بأنه سيتم إيفاد لجان متخصصة من شرطة المسطحات وحماية النيل والرى والأملاك والبيئة ، علاوة على الوحدة المحلية للمرور الميدانى على الجزر النيلية بشكل دورى للتأكد من الحفاظ عليها من أى تعديات أو تشوهات بصرية أو بؤر بيئية وذلك طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فى هذا الاتجاه.

وأكد المحافظ، أن الفترة القادمة ستشهد انطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية فى قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية فى ظل استعدادات المحافظة للموسم السياحى القادم ، فضلاً عن الإعداد والتجهيز لاستضافة عاصمة الشباب الإفريقى للعديد من المهرجانات والمؤتمرات والمنتديات والتى من أبرزها منتدى السلام العالمى المتوقع انعقاده بنهاية العام الحالى.



