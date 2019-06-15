محافظ أسوان يحيل نائب رئيس المدينة للتحقيق بسبب القمامة

أسوان - عبد الله صلاح

أحال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، نائب رئيس المدينة والمسئول عن مشروع النظافة للتحقيق، خلال جولته التفقدية وفور مشاهدته لتصاعد أدخنة من المحطة الوسيطة بالمحمودية.

وقال محافظ أسوان: على الرغم من أنه جارى حالياً تنفيذ مشروع نقل تراكمات المخلفات وإعادة تأهيل المحطة الوسيطة بالتعاون مع وزارة البيئة وبتكلفة 3 ملايين جنيه، حيث تم رفع أكثر من 200 ألف م3 على مدار شهر.

وفى ختام مروره الميدانى بمنطقة فيله ومتحف النيل وجه المحافظ بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة الهيش حول جانبى مدخل معابد فيلة، بجانب دراسة استثمار الكتل الجرانيتية وخلق طريق يربط المتحف بمرسى فيله، بالإضافة إلى إقامة باركن للحافلات والسيارات خلف المتحف وفتح كافتريات ومطاعم لخدمة الحركة السياحية الوافدة.