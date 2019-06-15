محافظ أسوان: فتح طريق أبطال التحرير أمام السيارات بعد إغلاقه 5 سنوات.. صور

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن فتح شارع أبطال التحرير "بندر أسوان" أمام الحركة المرورية للسيارات والمركبات، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، بعد مرور 5 سنوات على إغلاقه.
جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان، لشارع أبطال التحرير والخدمات الأمنية اليوم السبت، رافقه خلالها العميد أيمن رضا رئيس مدينة أسوان.
وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد من اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان وخاصة أن هذا الشارع حيوى وهام لانسياب الحركة المرورية داخل المدينة حيث أنه موازى مباشرة لطريق كورنيش النيل القديم.
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