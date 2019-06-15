"مجلس التعاون الخليجى": حماية خطوط الملاحة فى الخليج مسؤولية دولية

الرياض أ ش أ

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، إن الهجوم الذى استهدف ناقلتى نفط فى خليج عمان، هو عمل إرهابى يستدعى أن يسارع المجتمع الدولى برد صارم وحاسم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية فى هذه المنطقة الحيوية من العالم، وهى مسؤولية دولية ينبغى على الأمم المتحدة بكافة منظماتها المعنية الوفاء بها وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وأدان الزيانى - - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - الهجوم، واصفا إياه بالتصعيد الخطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية وتهديد مباشر لحرية الملاحة وإمدادات العالم من الطاقة، كما أنه يعرّض الأمن والسلم الإقليمى والدولى للخطر.

وأشار إلى ضرورة العمل على محاسبة وردع كل من يسعى إلى تعطيل والإضرار بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وتعريض الاقتصاد العالمى لتحديات جسيمة وتداعيات خطيرة.