مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

كتب سيد الخلفاوى

أعلن أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه من المقرر أن تعمل خطوط المترو بنفس مواعيد رمضان والعيد خلال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تنطلق خلال أيام.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق لـ"اليوم السابع"، أن العمل يمتد للساعة 2 صباحا خلال فترة البطولة، وذلك لخدمة جماهير المنتخبات المشاركة فى البطولة.



وأشار بكير إلى أن المترو سيزيد من عدد الرحلات لخدمة وراحة جماهير البطولة الأفريقية.





