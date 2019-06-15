متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

كتب محمد تهامى زكى

تجرد أب من مشاعر الأبوة والإنسانية، بعد إقدامه على قتل طفله الذى يبلغ من العمر عامين، فى إحدى القرى شمال عفيف باتجاه الطائف فى المملكة العربية السعودية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أقبل أب فى العقد الرابع من عمره، على تنفيذ جريمة بشعة ضد طفله وزوجته، بعد أن استقلّهم بمركبته من إحدى القرى شمال عفيف باتجاه الطائف؛ حيث قام بطعن الطفل وإلقاءه به جوار الطريق.

وأضافت الصحيفة أن بلاغاً تلقته الدوريات الأمنية بعفيف فجراً، عن سيدة تتواجد على طريق الرياض وتستغيث لإنقاذ ابنها من الموت، وبها آثار دماء، وعلى الفور باشرت فرق الدوريات الحالة وتم نقلها للمستشفى لإصابتها بجرح قطعى فى اليد، وهى حامل فى الأشهر الأخيرة، وأفادت حينها بأن زوجها قد نحر طفلهما على طريق "عفيف - ظلم"، ولم تحدد الموقع بشكل دقيق.

وأضافت أن زوجها يعمل ويقيم بالرياض، وقدم مساءً وطلب اصطحابهم للطائف، وبعد أن قطعوا عشرات الكيلومترات من الطريق توقف ونفذ جريمته، وأصابها بالسكين فى يدها خلال العراك معه لإنقاذ الطفل، حيث كانت آخر كلماته ينادى يا "بابا"، ثم هددها بالركوب، ولا تعلم بعدها عن مصير حياته.

وعلى الفور تم استدعاء الفرق المساندة من الأمن والدفاع المدنى والهلال الأحمر، وعملت الفرق على تمشيط الطريق بداية من مشارف مركز ظلم باتجاه "عفيف الرياض"، وعلى بُعد 85 كلم من عفيف عُثر على الطفل متوفى بعد أن تم نحره ودفن جزء منه على بعد 2 كلم من الطريق، وتم نقل جثمانه لمستشفى ظلم.

وأكد المصدر أنه تم القبض على المتهم من قبل نقطة تفتيش الخاصرة على طريق الرياض السريع، بعد التعميم عن مواصفات مركبته، وتمت إحالته لمركز شرطة عفيف لاستكمال اللازم حياله.