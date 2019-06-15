ماذا يحدث إذا كان لديك جلطة دموية خلف ركبتك

كتبت إيناس البنا

قد تشير الجلطة الدموية خلف الركبة إلى تجلط الأوردة العميقة، وهى حالة يتشكل فيها جلطة دموية فى الوريد، مما يؤدى فى بعض الأحيان إلى حالة قاتلة تسمى الانسداد الرئوى.

وفقًا لموقع "John Muir Health" فإن الانسداد الرئوي يسبب انسدادًا مفاجئًا فى شريان الرئة بسبب جلطة تنكسر وتتحرك من الساق.



جلطة

قد يحدث تجلط الأوردة العميقة فى أى مكان في الجسم ولكنه يحدث عادة فى الساق أو الفخذ أو الحوض، غالبًا ما يجد مرضى ما بعد الجراحة والمسافرين لمسافات طويلة أنفسهم عرضة لخطر جلطة دموية، أيضا الفئة الأكثر عرضة للإصابة الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ووجود تاريخ عائلي من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

عوامل الخطر الأخرى تشمل السمنة، والجلوس لفترات طويلة من الزمن وإصابات في الوريد من عملية جراحية كبرى ، والكسور أو إصابة العضلات الشديدة.

الأشخاص الذين يعانون من زيادة مستويات هرمون الاستروجين بسبب حبوب منع الحمل، أو العلاج بالهرمونات البديلة، يكونون أكثر عرضة لخطر جلطات الدم.