ماذا يجرى فى دورات تدريب الدعاة على فقه الحج.. تعرف على التفاصيل

إسماعيل رفعت

انطلقت دورة تدريبية في فقه الحج لجميع الأئمة على مستوى الجمهورية بالمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف، لتثقيف الدعاة وتهيئة الأحوال لموسم الحج داخليا وخارجيا، والتى تشهد التالى:

1- تشمل أركان الحج وسننه ومحرمات ومبطلات الحج وكفارة المخالفات.

2 - الدورة تشمل جميع الدعاة وخطباء مساجد مصر لبث ثقافة موحدة ومشتركة منضبطة على منهج الأزهر لموسم الحج.

3 - الدورة تشمل 65 ألف داعية وواعظة بربوع مصر.

4 - تم تقسيم أئمة كل محافظة إلى مجموعات بما لا يزيد عن مائتين في المجموعة الواحدة.

5 - مدتها يوم واحد (خمس ساعات) على محاضرتين، المحاضرة الأولى: من التاسعة والنصف حتى الثانية عشرة، والمحاضرة الثانية: من الثانية عشرة والنصف حتى الثالثة عصرًا.

6 - تدريس كتاب التيسير في الحج الذي أصدرته وزارة الأوقاف.

7 - يتم إتاحته كتاب التيسير فى الحج إلكترونيا على موقع الوزارة.

8 - توفير كتاب التيسير فى الحج بمعارض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

9 - يتم تدريب الأئمة والواعظات المرافقين والمرافقات لبعثة الحج والمكلفين بالعمل بالمطارات والموانئ أثناء سفر الحجاج .

10 - تتزامن مع دورة فى فقه الحج للدعاة المتدربين بأكاديمية الأوقاف.