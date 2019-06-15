سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 03:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ماذا يجرى فى دورات تدريب الدعاة على فقه الحج.. تعرف على التفاصيل

السبت، 15 يونيو 2019 03:00 ص
ماذا يجرى فى دورات تدريب الدعاة على فقه الحج.. تعرف على التفاصيل دورات تدريب الدعاة - أرشيفية
إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت دورة تدريبية في فقه الحج لجميع الأئمة على مستوى الجمهورية بالمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف، لتثقيف الدعاة وتهيئة الأحوال لموسم الحج داخليا وخارجيا، والتى تشهد التالى:
 
1- تشمل أركان الحج وسننه ومحرمات ومبطلات الحج وكفارة المخالفات.
2 - الدورة تشمل جميع الدعاة وخطباء مساجد مصر لبث ثقافة موحدة ومشتركة منضبطة على منهج الأزهر لموسم الحج.
3 - الدورة تشمل 65 ألف داعية وواعظة بربوع مصر.
4 - تم تقسيم أئمة كل محافظة إلى مجموعات بما لا يزيد عن مائتين في المجموعة الواحدة.
5 - مدتها يوم واحد (خمس ساعات) على محاضرتين، المحاضرة الأولى: من التاسعة والنصف حتى الثانية عشرة، والمحاضرة الثانية: من الثانية عشرة والنصف حتى الثالثة عصرًا.
6 - تدريس كتاب التيسير في الحج الذي أصدرته وزارة الأوقاف.
7 - يتم إتاحته كتاب التيسير فى الحج إلكترونيا على موقع الوزارة.
8 - توفير كتاب التيسير فى الحج بمعارض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
9 - يتم تدريب الأئمة والواعظات المرافقين والمرافقات لبعثة الحج والمكلفين بالعمل بالمطارات والموانئ أثناء سفر الحجاج .  
10 - تتزامن مع دورة فى فقه الحج للدعاة المتدربين بأكاديمية الأوقاف.

كتاب التيسير في الحج

دورات تدريب الدعاة

وزارة الأوقاف

تدريب الدعاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة